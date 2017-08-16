Артуро Видаль может перейти в "Милан"

"Милан" проявляет интерес к чилийскому полузащитнику "Баварии" Артуро Видалю, сообщает TVN.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов вдвое увеличить его нынешнюю зарплату. Ранее хавбеком интересовался "Интер", который был готов заплатить за него 50 миллионов евро.

Впрочем, "Бавария" пока что не собирается продавать 30-летнего Видаля.

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