Артуро Видаль может продолжить карьеру во Франции

Фото твиттер Артуро Видаля

Полузащитник Артуро Видаль близок к уходу из миланского "Интера", утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, "нерадзурри" собираются избавиться от возрастного чилийца с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

33-летний футболист может оказаться в "Марселе", если согласится на уменьшение оклада. В провансальском клубе хавбека хочет видеть главный тренер Хорхе Сампаоли. Они знакомы по совместной работе в сборной Чили.

В текущем сезоне Видаль сыграл за "Интер" 30 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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