Артуро Видаль может вернуться в Бундеслигу
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к чилийскому полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю, сообщает Sport.es.
"Я слышал, что Видалем интересуются в Италии. Также им заинтересовалась "Боруссия". Впрочем, пока что ничего конкретного нет", - сказал главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда.
Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Интер", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что ранее Видаль уже играл в Бундеслиге за "Байер" и "Баварию".
В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет. | http://soccernews.ru
главное
-
Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"
-
"Барселона" предложила двух игроков в обмен на Лаутаро Мартинеса
-
Шатов близок к переходу в "Рубин"
-
Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб
-
Черчесов рассказал, кто из игроков может защитить ворота сборной России, если вратарь будет удален
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 апреля
-
"Сельта" намерена выкупить Смолова у "Локомотива"
-
Владелец "Брешии" запретил Балотелли общаться с легендарным порноактером
-
Артуро Видаль может вернуться в Бундеслигу
-
Кариус разорвал контракт с "Бешикташем" и вернется в "Ливерпуль"
-
Каррера рассказал, почему он согласился на переход Петковича в "Спартак"
-
Федун высказался о ситуации с падением цен на нефть до отрицательных значений
-
1
Неймар похвастался прессом перед фанатами
-
1
Коутиньо близок к трансферу в "Челси"
-
Агент Гурцкая рассказал, кто был инициатором увольнения Карреры из "Спартака"
-
1
Соловьев ответил Уткину, который обвинил его в симпатиях к московскому "Динамо"
-
Журналист Егоров рассказал, почему Дзюба в 2015 году перешел из "Спартак" в "Зенит"
-
1
"Барселона" предложила двух игроков в обмен на Лаутаро Мартинеса
-
Рамзан Кадыров радикально сменил имидж: фото
-
Шатов близок к переходу в "Рубин"
-
1
"Барселона" может уменьшить зарплаты игрокам на весь следующий сезон
-
Вадим Евсеев оценил возможность работы в "Локомотиве" или сборной России
-
Зелимхан Бакаев рассказал, кто в "Спартаке" является самым быстрым игроком
-
Экс-тренер "Динамо" Хохлов рассказал, как он потерял крупную сумму из-за мошенников
-
ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16