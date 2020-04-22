Артуро Видаль может вернуться в Бундеслигу

Теги артуро видальборуссия дортмундбарселонатрансферы

Артуро Видаль может вернуться в Бундеслигу

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к чилийскому полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю, сообщает Sport.es.

"Я слышал, что Видалем интересуются в Италии. Также им заинтересовалась "Боруссия". Впрочем, пока что ничего конкретного нет", - сказал главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Интер", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что ранее Видаль уже играл в Бундеслиге за "Байер" и "Баварию".

В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 апреля

Главные новости дня: 21 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов