Артуро Видаль может вернуться в Бундеслигу

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к чилийскому полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю, сообщает Sport.es.

"Я слышал, что Видалем интересуются в Италии. Также им заинтересовалась "Боруссия". Впрочем, пока что ничего конкретного нет", - сказал главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Интер", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что ранее Видаль уже играл в Бундеслиге за "Байер" и "Баварию".

В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет. | http://soccernews.ru