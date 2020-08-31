Артуро Видаль намерен разорвать контракт с "Барселоной"
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль принял решение покинуть клуб, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, футболист уже начал переговоры с руководством каталонского клуба о досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2021 года. Интерес к хавбеку проявляют "Интер" и "Ювентус".
33-летний Видаль выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.
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|20
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|Валенсия
|20
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|20
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|9
|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|19
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|Эспаньол
|20
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