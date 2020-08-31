Артуро Видаль намерен разорвать контракт с "Барселоной"

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Артуро Видаль намерен разорвать контракт с "Барселоной"

Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль принял решение покинуть клуб, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, футболист уже начал переговоры с руководством каталонского клуба о досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2021 года. Интерес к хавбеку проявляют "Интер" и "Ювентус".

33-летний Видаль выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

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