Артуро Видаль назвал лучшего игрока в истории футбола

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Артуро Видаль назвал лучшего игрока в истории футболаНовоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль высказался о своем партнере по команде Лионеле Месси.

"В "Барсе" - много отличных игроков, но Месси - лучший в истории. Я надеюсь выйти на правильный уровень, чтобы соответствовать ему в качестве партнера по команде, я постараюсь помочь ему во всем. Я пришел сюда, чтобы стать игроком основного состава, чтобы заработать себе место среди лучших", - цитирует 31-летнего хавбека sport.es.

Напомним,  Видаль может взять номер Иньесты. | soccernews.ru

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