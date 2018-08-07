Артуро Видаль назвал лучшего игрока в истории футбола

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль высказался о своем партнере по команде Лионеле Месси.

"В "Барсе" - много отличных игроков, но Месси - лучший в истории. Я надеюсь выйти на правильный уровень, чтобы соответствовать ему в качестве партнера по команде, я постараюсь помочь ему во всем. Я пришел сюда, чтобы стать игроком основного состава, чтобы заработать себе место среди лучших", - цитирует 31-летнего хавбека sport.es.

Напомним, Видаль может взять номер Иньесты. | soccernews.ru