Артуро Видаль определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 31-летний хавбек, которого слухи активно связывают с миланским "Интером", хотел бы попробовать свои силы в каталонской "Барселоне". В свою очередь, в стане "сине-гранатовых" обсуждали вариант с возможной покупкой чилийца в качестве замены своему игроку середины поля Паулиньо, вернувшемся в китайский "Гуанчжоу Эвергранд". Однако в силу возраста игрока каталонский гранд решил отказаться от его услуг.

Напомним, ранее был анонсирован трансфер Видаля в "Интер". | soccernews.ru