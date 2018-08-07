Артуро Видаль поставил громкие цели перед "Барселоной"

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Артуро Видаль поставил громкие цели перед "Барселоной"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль поставил громкие цели перед своей командой.

"Переход в "Барсу" из "Баварии" - это шаг вперед. Я хочу выиграть с "Барселоной" все трофеи... Я надеюсь, что за три года здесь я смогу выиграть три Лиги Чемпионов с "Барселоной", - приводит слова 31-летнего хавбека "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, "Барселона" прописала солидную сумму отступных в контракте Видаля. | soccernews.ru

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