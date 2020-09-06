Артуро Видаль потребовал от "Барселоны" крупную сумму за свой уход

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Артуро Видаль потребовал от "Барселоны" крупную сумму за свой уход

Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль не собирается уходить из клуба бесплатно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист потребовал от каталонского клуба полную выплату по зарплате до конца контракта. "Барселона" должна игроку шесть миллионов евро в год. Впрочем, руководство клуба не собирается платить хавбеку и хочет разорвать с ним соглашение бесплатно.

33-летний Видаль выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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