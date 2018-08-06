Артуро Видаль рассказал о своём отношении к "Реалу"

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Артуро Видаль рассказал о своём отношении к "Реалу"

Новичок "Барселоны" Артуро Видаль рассказал о своём отношении к мадридскому "Реалу".

"Я противник любой команды, против которой в будущем будет играть "Барселона". Но у меня нет каких-то личных счетов с "Реалом". Я не антимадридиста" - приводит слова чилийца Marca.

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Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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