Артуро Видаль рассказал о своём отношении к "Реалу"

Новичок "Барселоны" Артуро Видаль рассказал о своём отношении к мадридскому "Реалу".

"Я противник любой команды, против которой в будущем будет играть "Барселона". Но у меня нет каких-то личных счетов с "Реалом". Я не антимадридиста" - приводит слова чилийца Marca.

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