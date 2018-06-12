Артуро Видаль рассказал, за кого будет болеть на ЧМ

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Артуро Видаль рассказал, за кого будет болеть на ЧМПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль рассказал, за кого он будет болеть на предстоящем Чемпионате Мира в России.

"Я надеюсь, что турнир выиграет Бразилия. У них подобралась очень хорошая команда с молодыми игроками. Они играют очень хорошо, но я надеюсь, что на мундиале они будут играть еще лучше", - приводит слова 31-летнего хавбека AS.

Напомним, Видаль высказался о своем соперничестве с Месси. | soccernews.ru

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