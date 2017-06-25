Артуро Видаль: "Роналду - футболист высочайшего класса, но мы играем не только против него"

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Артуро Видаль: "Роналду - футболист высочайшего класса, но мы играем не только против него"

Хавбек сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Кубка Конфедераций против Португалии.

"В том, что будем играть против Роналду, ничего особенного нет. Просто очень хорошо, что мы будем выступать в полуфинале такого замечательного турнира. Надеемся, что с португальцами наша команда покажет высокий результат. Да, Роналду - футболист высочайшего класса, но мы играем не только против него.

"Наша цель - это победа на Кубке Конфедераций. Приложим все силы для этого" - приводят слова Видаля российские СМИ.

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