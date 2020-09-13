Артуро Видаль согласился покинуть "Барселону" бесплатно

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Артуро Видаль согласился покинуть "Барселону" бесплатно

Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль покинет каталонский клуб бесплатно, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, футболист отказался от компенсации за досрочный разрыв контракта, который истекает летом 2021 года. Таким образом, хавбек перейдет в "Интер" бесплатно.

33-летний Видаль выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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