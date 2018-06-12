Артуро Видаль: "Спросите у Месси, боится ли он меня"

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль высказался о своем соперничестве с форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

"Боюсь ли я Месси? У меня нет страха перед ним, но нужно спросить его, боится ли он меня. Я обыграл его уже в двух финалах, и если мы встретимся снова, я опять выиграю. Я мечтаю об очередной встрече с Аргентиной ", - цитирует 31-летнего хавбека football.fr.

Напомним, Ракитич высказался о возможной победе Аргентины на ЧМ-2018. | soccernews.ru