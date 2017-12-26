Артуро Видаль в январе может перебраться в АПЛ

Лондонский "Челси" хочет купить чилийского полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, сообщает Bild.

По сведениям издания, трансфер, в котором лично заинтересован главный тренер "синих" Антонио Конте, может состояться уже в январе. Сумма возможной сделки пока неизвестна.

В этом сезоне 30-летний Видаль сыграл за "Баварию" 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.

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