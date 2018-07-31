Артуро Видаль возвращается в Серию А

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Артуро Видаль возвращается в Серию АПолузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль возвращается в итальянскую Серию А, информирует TransfersLlVE.

По сведениям источника, 31-летний хавбек продолжит карьеру в миланском "Интере". Все три стороны - немецкий гранд, "нерадзурри" и сам чилиец - уже согласовали условия переезда футболиста на "Джузеппе Меацца". Видаль переберется в стан "черно-синих" на правах аренды с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро.

Напомним,  сын Артуро Видаля рассказал, в каких двух клубах мог продолжить карьеру его отец. | soccernews.ru

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