Артуро Видаль завершил международную карьеру

Теги чилиартуро видаль

Артуро Видаль завершил международную карьеру

Хавбек "Баварии" Артуро Видаль завершил карьеру в сборной Чили.

"Ребята, спасибо за все, за все эти годы, проведенные вместе, за то, что мы вместе умирали на поле, за то, что многому научили страну и друг друга. Я опустошен, но горжусь этими футболистами и тренерским штабом" - написал Видаль в Instagram.

Напомним, что сборная Чили не смогла пробиться на ЧМ-2018.

Видаль сыграл за сборную 95 поединков и отметился 23 голами. Дважды выигрывал Кубок Америки и становился серебряным призером Кубка Конфедераций.

Читайте также: Главный тренер сборной Чили Пицци уходит в отставку. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов