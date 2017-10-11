Артуро Видаль завершил международную карьеру

Хавбек "Баварии" Артуро Видаль завершил карьеру в сборной Чили.

"Ребята, спасибо за все, за все эти годы, проведенные вместе, за то, что мы вместе умирали на поле, за то, что многому научили страну и друг друга. Я опустошен, но горжусь этими футболистами и тренерским штабом" - написал Видаль в Instagram.

Напомним, что сборная Чили не смогла пробиться на ЧМ-2018.

Видаль сыграл за сборную 95 поединков и отметился 23 голами. Дважды выигрывал Кубок Америки и становился серебряным призером Кубка Конфедераций.

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