Аруна Коне перебрался в чемпионат Турции

Нападающий "Эвертона" Аруна Коне подписал двухлетний контракт с "Сивасспором".

"Новый клуб. Новый вызов!" - написал Коне в Twitter.

Турецкий клуб он пополнил на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Коне сыграл всего в девяти матчах за "Эвертон".

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