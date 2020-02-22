Арустамян анонсировал ещё один громкий трансфер "Сочи"

Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян утверждает, что "Сочи" в ближайшее время подпишет ещё одного звёздного новичка.

По его информации, вслед за Адилем Рами состав южан пополнит другой француз Жанелли Имбула.

"В клике мышки от перехода в клуб Бориса Ротенберга также полузащитник Жанелли Имбула. Остались технические нюансы, и хотя трансферное окно уже закрыто, переход по-прежнему реален. Сейчас осталось уладить бумажные дела федерациям (итальянской, английской и российской) и тогда клуб сможет официально объявить о трансфере", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Кроме того, журналист сообщил, что Ротенберг консультировался по кандидатурам Рами и Имбула с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом, который дал своим бывшим подопечным положительную характеристику.

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