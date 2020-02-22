Арустамян анонсировал ещё один громкий трансфер "Сочи"
Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян утверждает, что "Сочи" в ближайшее время подпишет ещё одного звёздного новичка.
По его информации, вслед за Адилем Рами состав южан пополнит другой француз Жанелли Имбула.
"В клике мышки от перехода в клуб Бориса Ротенберга также полузащитник Жанелли Имбула. Остались технические нюансы, и хотя трансферное окно уже закрыто, переход по-прежнему реален. Сейчас осталось уладить бумажные дела федерациям (итальянской, английской и российской) и тогда клуб сможет официально объявить о трансфере", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.
Кроме того, журналист сообщил, что Ротенберг консультировался по кандидатурам Рами и Имбула с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом, который дал своим бывшим подопечным положительную характеристику.
Не пропустите: Аршавин оценил переход Рами в "Сочи". | http://soccernews.ru
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