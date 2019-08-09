Арустамян анонсировал очередной трансфер "Спартака"

Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что "Спартак" ведет переговоры по опорному хавбеку французской Лиги 1.

"Спартак" в последнее время подписал трех игроков - Шюррле, Ларссона и Тиля. Ранее были подписаны Бакаев, Понсе и Мирзов, однако клуб на этом не остановится. "Спартак" планирует еще один трансфер, который обойдется им более чем в 10 миллионов евро. Они подпишут опорного полузащитника, ведь Фернандо перебрался в Китай.

У меня есть сведения, что они ведут переговоры с топ-футболистом французской Лиги 1, но имя игрока знают только Федун, Цорн и Кононов", - заявил Арустамян.

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