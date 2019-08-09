Арустамян анонсировал очередной трансфер "Спартака"
Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что "Спартак" ведет переговоры по опорному хавбеку французской Лиги 1.
"Спартак" в последнее время подписал трех игроков - Шюррле, Ларссона и Тиля. Ранее были подписаны Бакаев, Понсе и Мирзов, однако клуб на этом не остановится. "Спартак" планирует еще один трансфер, который обойдется им более чем в 10 миллионов евро. Они подпишут опорного полузащитника, ведь Фернандо перебрался в Китай.
У меня есть сведения, что они ведут переговоры с топ-футболистом французской Лиги 1, но имя игрока знают только Федун, Цорн и Кононов", - заявил Арустамян.
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|Ростов
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|Локомотив Москва
|4
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|Рубин
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|Краснодар
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|4
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|Ахмат
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|4
|5
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|Спартак Москва
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|5
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|Уфа
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|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
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