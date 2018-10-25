Арустамян: "Арсенал" и Кононов начнут процедуру расторжения контракта"

Теги арсенал туласпартак москваолег кононовнобель арустамян

Арустамян: "Арсенал" и Кононов начнут процедуру расторжения контракта"Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил новую информацию относительно назначения наставника тульского "Арсенала" Олега Кононова главным тренером московского "Спартака".

Так, в своем телеграме он написал: "Уже после ближайшего тура в РПЛ "Арсенал" и Олег Кононов начнут процедуру по расторжению контракта. Тренер еще на шаг ближе к "Спартаку".

Напомним, на этой неделе "красно-белые" объявили о расторжении контракта со своим главным тренером Массимо Каррерой. Исполняющим обязанности наставника команды временно был назначен Рауль Рианчо.

Не пропустите: сегодня состоится текстовая онлайн-трансляция матча "Рейнджерс" - "Спартак". | soccernews.ru

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