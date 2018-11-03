Арустамян: "Будущее Кононова зависит не от меня, а от Федуна"

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Арустамян: "Будущее Кононова зависит не от меня, а от Федуна"В эфире телеканала "Матч Премьер" Нобель Арустамян сказал, что результат матча 13-го тура РПЛ между "Локомотивом" и тульским "Арсеналом" может быть решающим звеном в вопросе возможного назначения Кононова на пост главного тренера "Спартака".

"Очень ценю обращения тренеров Российской Премьер-Лиги, но могу сказать, что их будущее зависит не от меня, а от Леонида Федуна. Именно он принимает решение, кто будет тренером "Спартака". С Кононовым уже было достигнуто предварительное согласие, и вопрос только в "Спартаке". В этом случае очень важны эмоции, и, возможно, сегодняшний матч окажет влияние на решение. Вот выиграет "Арсенал" у "Локомотива", показав красивый футбол, - и Леонид Арнольдович скажет: "Надо брать". И после этого Федун отправит человека в Тулу.

Это как пример, "Спартак" сам себе придумал проблему этими долгими размышлениями на тему того, нужен Кононов или нет. Так что всё зависит не от меня, а в большей степени от руководства "Спартака".

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