Арустамян: "ЦСКА еще приобретет несколько футболистов"

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Арустамян: "ЦСКА еще приобретет несколько футболистов"Известный телекомментатор Нобель Арустамян высказался о трансферных планах московского ЦСКА на текущее лето.

"Я думаю, что ЦСКА еще приобретет несколько футболистов до закрытия трансферного окна. Впереди новый сезон, плюс будет минимум шесть матчей в Лиге Чемпионов. Я слышал, что армейцы ведут работу на иностранном рынке. У ЦСКА есть также несколько целей и на российском трансферном рынке, но пока об этом говорить рано", - цитирует Арустамяна Спорт-FM.

Напомним, Гильерме высказался о предстоящем матче против ЦСКА. | soccernews.ru

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