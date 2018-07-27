Арустамян: "ЦСКА еще приобретет несколько футболистов"

Известный телекомментатор Нобель Арустамян высказался о трансферных планах московского ЦСКА на текущее лето.

"Я думаю, что ЦСКА еще приобретет несколько футболистов до закрытия трансферного окна. Впереди новый сезон, плюс будет минимум шесть матчей в Лиге Чемпионов. Я слышал, что армейцы ведут работу на иностранном рынке. У ЦСКА есть также несколько целей и на российском трансферном рынке, но пока об этом говорить рано", - цитирует Арустамяна Спорт-FM.

Напомним, Гильерме высказался о предстоящем матче против ЦСКА. | soccernews.ru