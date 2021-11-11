Арустамян дал инсайд о будущем Азмуна

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Арустамян дал инсайд о будущем Азмуна

Фото сайт РПЛ

Спортивный журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, где может продолжить карьеру нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

По его информации, наиболее реальным претендентом на иранца является "Аталанта", подыскивающая замену Дувану Сапате и Луису Муриэлю, чей уход следующим летом в другую команду весьма вероятен.

Скауты бергамского клуба уже просматривали игру 26-летнего форварда, которым также интересуется "Лион".

Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает 30 июня 2022 года, и он не собирается его продлевать. В текущем сезоне игрок провёл за "сине-бело-голубых" 17 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Не пропустите: Азмун провел юбилейный матч за "Зенит". | http://soccernews.ru
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