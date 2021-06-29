Арустамян дал инсайд о возможном увольнении Черчесова из сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Будущее Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России пока не определено.

О ситуации с возможной отставкой наставника рассказал журналист, комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.

"Совсем скоро состоится внеочередной исполком РФС. Там пойдёт речь о работе и дальнейшей судьбе Станислава Черчесова. Ранее тренер сборной России должен был выступить на техническом комитете РФС, который неожиданно был перенесён. Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина. На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро.

Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворождённая и не искусственная - нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола. Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро - и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера.

Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счёт в РФС есть, но ещё раз повторим: история точно на повестке дня, а разнообразные консультации ведутся. Главное на сегодня сомнение - кто должен стать преемником Черчесова в сборной России. Ясности на этот счёт пока нет", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.

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