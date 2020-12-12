Арустамян: "Де-факто Зарема стала гендиректором "Спартака"
Журналист и комментатор Нобель Арустамян порассуждал об изменениях в руководстве московского "Спартака".
Напомним, что на этой неделе "красно-белые" расстались с генеральным директором Шамилем Газизовым, который только в июле пришёл в клуб.
"Мне кажется, что де-факто Зарема (гражданская жена владельца клуба Леонида Федуна - примечание Soccernews) стала гендиректором "Спартака". И это круто. Если она так увлечена этим проектом, почему ей не стать гендиректором? Как говорят про Цорна? Его уволили, потому что он ослушался Зарему. Получается ходьба по кругу. Тогда уже пусть будет Зарема. "Спартак" - это такой очень крутой и непредсказуемый сериал. И в принципе уже все от этого кайфуют. "Спартак" - самая популярная команда страны, я это говорю всегда", - сказал Арустамян.
"Спартак" по итогам 17 туров делит лидерство в РПЛ с "Зенитом". В активе обеих команд по 35 очков.
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