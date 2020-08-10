Арустамян: "Казарцев и Еськов пройдут тест на полиграфе"

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян в своем телеграме рассказал, что главный арбитр матча 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2) Василий Казарцев будет проверен на детекторе лжи.

"Главный судья матча "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. И он, и ВАР Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин. Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц действительно сильно разочарован сегодняшней работой судей на матче "Спартак" - "Сочи", - написал Арустамян.

Ранее стало известно, что арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранен от судейства.

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