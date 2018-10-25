Арустамян: "Кононов - фаворит и без пяти минут новый главный тренер "Спартака"

Известный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграме сообщил о скором подписании контракта между московским "Спартаком" и главным тренером тульского "Арсенала" Олегом Кононовым.

"Кононов - фаворит и без пяти минут новый главный тренер "Спартака". Переговоры уже были, и даже больше - они в разгаре. Естественно, в "Спартаке" вопрос по тренеру принимает один человек, и вполне возможно, что он может передумать. Или, скажем, найти альтернативу, или от безысходности впечатлиться результатом исполняющего обязанности (как случилось на самом деле с Каррерой два года назад).

Но Кононов для всех в "Спартаке" кажется оптимальной фигурой до конца сезона. Получится - предложат длинный контракт. Нет - вернутся к другим вариантам", - написал Арустамян.

Напомним, ранее об этом также сообщил Илья Казаков. | soccernews.ru