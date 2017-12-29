Арустамян: "Краснодар" устроило предложение "Вест Хэма" по Смолову, решение за игроком"

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Арустамян: "Краснодар" устроило предложение "Вест Хэма" по Смолову, решение за игроком"
Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов может перейти в "Вест Хэм".

"На данный момент у "Краснодара" есть одно конкретное предложение. Это "Вест Хэм", все об этом знают. Сумма, которую "Вест Хэм" предлагает за Смолова, равна 12,5 миллионам евро. Клуб готов это предложение принять, последнее слово – за Федором Смоловым. Он сейчас думает, анализирует, выбирает – возможно, ему стоит еще на полгода остаться в "Краснодаре", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.

Ранее 27-летний Смолов неоднократно заявлял о своем желании поиграть в Европе.

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