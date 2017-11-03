Арустамян: "Летом Головина хотели купить "Арсенал" и "Челси"

Комментатор Нобель Арустамян подтвердил информацию о том, что полузащитником ЦСКА Александром Головиным интересуются топ-клубы.

"Летом два английских клуба хотели его приобрести. Первый – "Челси", чей владелец Роман Абрамович общается с Евгением Гинером. Насколько мне известно, тема о его переходе всплывала в их разговорах.

Но ЦСКА не собирается с ним расставаться, к тому же, в "Челси" понимают, что Головин только-только созревает для большой команды. До конкретных переговоров между клубами дело не дошло.

Вторая команда, которая хотела приобрести Головина, – это "Арсенал". Они весь июль следили за Головиным, и, конечно, он им понравился. Другое дело, что официальное предложение "Арсенал" сделал лишь в конце августа, за два дня до закрытия трансферного окна. Предложение было небольшим, в районе 8-10 миллионов фунтов.

Конечно, ЦСКА отказал, потому что они делают на него ставку и не собираются просто так с ним расставаться. Во-вторых, предложение не устроило ЦСКА, было слишком мало времени, чтобы его заменить, поэтому они отказали.

У Головина не гигантская зарплата по российским меркам. В прошлом году он переподписал контракт с ЦСКА, его зарплата чуть меньше миллиона евро в год. ЦСКА делает на него ставку, но понимает, что если он удачно сыграет на ЧМ в России, тот же "Арсенал" (или "Челси") сделает предложение, от которого будет сложно отказаться", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что представитель "Барселоны" следил за 21-летним Головиным в матче Лиги Чемпионов "Базель" - ЦСКА (1:2).

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