Арустамян: "Локомотив" арендует Эдера без права выкупа"



Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что португальский нападающий "Лилля" Эдер переходит в "Локомотив".

"Основную часть медосмотра для "Локомотива" португалец Эдер провел сегодня. Завтра второй этап. Потом подпись контракта. "Локомотив" берет Эдера в годичную аренду без права выкупа", – написал Арустамян в своем твиттере.

В минувшем сезоне 29-летний Эдер провел за "Лилль" 37 матчей и забил 7 голов.

Не пропустите: "Локомотив" претендует на героя финала Евро-2016. | http://soccernews.ru