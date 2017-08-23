Арустамян: "Локомотив" арендует Эдера без права выкупа"

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Арустамян: "Локомотив" арендует Эдера без права выкупа"
Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что португальский нападающий "Лилля" Эдер переходит в "Локомотив".

"Основную часть медосмотра для "Локомотива" португалец Эдер провел сегодня. Завтра второй этап. Потом подпись контракта. "Локомотив" берет Эдера в годичную аренду без права выкупа", – написал Арустамян в своем твиттере.

В минувшем сезоне 29-летний Эдер провел за "Лилль" 37 матчей и забил 7 голов.

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