Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича
Фото сайт РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может этим летом стать игроком "Милана".
По информации журналиста Нобеля Арустамяна, на сегодняшний день только "россонери" ведут переговоры с российским клубом по поводу трансфера 23-летнего футболиста.
Инсайдер утверждает, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини лично контактировал с армейцами. Хорвата хотят подписать на замену Хакану Чалханоглу.
Проблема в том, что итальянцы рассчитывают арендовать Влашича с правом выкупа, а ЦСКА готов только на продажу своего лидера. Кстати, отступные в его контракте составляют 35 миллионов евро.
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|Болонья
|26
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