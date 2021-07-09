Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича

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Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича

Фото сайт РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может этим летом стать игроком "Милана".

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, на сегодняшний день только "россонери" ведут переговоры с российским клубом по поводу трансфера 23-летнего футболиста.

Инсайдер утверждает, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини лично контактировал с армейцами. Хорвата хотят подписать на замену Хакану Чалханоглу.

Проблема в том, что итальянцы рассчитывают арендовать Влашича с правом выкупа, а ЦСКА готов только на продажу своего лидера. Кстати, отступные в его контракте составляют 35 миллионов евро.

Не пропустите: Агент Влашича отреагировал на слухи об интересе "Бетиса". | http://soccernews.ru
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