Арустамян назвал европейские клубы, которые интересуются Кокориным

Теги александр кокориннобель арустамянмарсельромагалатасарай

Арустамян назвал европейские клубы, которые интересуются Кокориным

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян поделился информацией об интересе европейских клубов к Александру Кокорину.

"С Кокориным связывался наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш. Он очень хочет подписать Сашу, однако бумаги пока нет.

Однако есть бумага от "Галатасарая". Турецкий клуб готов платить Кокорину два миллиона евро в год. Предложение на руках у Саши уже около двух недель. Впрочем, Турция - явно не его мечта и уж точно не топовый европейский чемпионат.

Также я знаю об интересе со стороны "Ромы". Все упирается в нюансы: команда не попала в Лигу Чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше 2 миллионов евро.

Еще был интерес со стороны "Наполи" и "Фиорентины", но официальных предложение не было", - заявил Арустамян.

Читайте также: Александр Кокорин согласился перейти в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Бартомеу

Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов