Арустамян назвал европейские клубы, которые интересуются Кокориным

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян поделился информацией об интересе европейских клубов к Александру Кокорину.

"С Кокориным связывался наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш. Он очень хочет подписать Сашу, однако бумаги пока нет.

Однако есть бумага от "Галатасарая". Турецкий клуб готов платить Кокорину два миллиона евро в год. Предложение на руках у Саши уже около двух недель. Впрочем, Турция - явно не его мечта и уж точно не топовый европейский чемпионат.

Также я знаю об интересе со стороны "Ромы". Все упирается в нюансы: команда не попала в Лигу Чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше 2 миллионов евро.

Еще был интерес со стороны "Наполи" и "Фиорентины", но официальных предложение не было", - заявил Арустамян.

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