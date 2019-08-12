Арустамян назвал клуб, который просматривал Соболева и Шомуродова
Спортивный комментатор Нобель Арустамян заявил, что представители "Галатасарая" находились на игре РПЛ между "Ростовом" и "Крыльями Советов" (1:0).
"Ранее уже говорили, что в Ростове находятся скауты турецких клубов. Уточняем - представители "Галатасарая" просматривали Александра Соболева и Эльдора Шомуродова.
Однако приобрести Шомуродова турецкий клуб не сможет, слишком дорого. К тому же "Ростов" не собирается расставаться с форвардом", - сказал Арустамян.
В этом сезоне Шомуродов провел 5 игр, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.
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