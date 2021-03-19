Арустамян назвал трёх кандидатов на замену Гончаренко в ЦСКА
Фото РИА Новости / Владимир Астапкович
Журналист Нобель Арустамян опубликовал инсайд о возможных изменениях на тренерском мостике московского ЦСКА.
По его информации, руководством армейцев рассматриваются три кандидата на пост наставника в случае увольнения Виктора Гончаренко.
Главный претендент - Ивица Олич, также в шорт-листе Василий Березуцкий и Алексей Шпилевский.
Хорват сейчас входит в тренерский штаб национальной сборной своей страны, россиянин является помощником Гончаренко, белорус возглавляет "Кайрат".
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