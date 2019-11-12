Арустамян назвал вероятного следующего тренера "Сочи"
Журналист и инсайдер Нобель Арустамян поделился эксклюзивной информацией о возможных изменениях на тренерском мостике "Сочи".
"Сочи" на выходных дважды забил ЦСКА, но проиграл и уверенно держится на последнем месте с 13-ю очками. Коллеги пишут, что под Александром Точилиным, главным тренером "Сочи", шатается кресло. По моим данным, Точилин всё же имеет шансы сохранить свой пост как минимум до конца календарного года. В то же время есть круг кандидатов на замену Точилину. Говорят, в частности, о Курбане Бердыеве. Вариант витает в воздухе, но нет конкретики с обеих сторон.
Более реальный кандидат - Дан Петреску, которого активно предлагают боссам "Сочи". Румын уже работал на русском юге, с "Кубанью", а в "Динамо" пересекался с Борисом Ротенбергом. Этим летом слухи снова отправляли Петреску к "Динамо", но тогда агент всё опроверг. А вот теперь у Дана вполне реально шансы оказаться снова в России", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.
Напомним, что сейчас Петреску возглавляет румынский "ЧФР Клуж". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
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