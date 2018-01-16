Арустамян озвучил финансовые требования "Зенита" по Шатову

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Арустамян озвучил финансовые требования "Зенита" по ШатовуИзвестный телекомментатор Нобель Арустамян высказался о возможном переходе полузащитника питерского "Зенита" Олега Шатова в "Краснодар".

"Шатова не взяли на сборы, и "Зенит" собирается с ним на время или навсегда расстаться. Олегу хочется перейти в "Краснодар", если ему дадут возможность выбирать клуб. "Зенит" предлагает аренду "Краснодару" и условия выкупа: 2 миллиона евро - это аренда, и 6 миллионов евро - обязательный выкуп. Условия не устраивают "Краснодар", команда рассчитывает на бесплатную аренду и готова взять на себя зарплату игрока, которая составляет почти 3 миллиона евро.

Мне кажется, ситуация закончится положительно для Шатова, и он окажется в "Краснодаре". Хотя мы знаем, что футбол - непредсказуем и все меняется очень быстро", - цитирует Арустамяна Rusfootball.info.

Напомним, Тимошук вспомнил о временах своих выступлений за "Зенит". | soccernews.ru

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