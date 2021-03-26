Арустамян посоветовал "Спартаку" кандидатуру итальянского тренера

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Журналист, комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, кого бы он хотел видеть на посту главного тренера "Спартака" после ухода Доменико Тедеско.

"Кто может заменить Тедеско? Если в "Спартак" придёт Де Дзерби, то это будет топ. Ведь он считается одним из лучших тренеров Италии и Европы", - цитирует Арустамяна "РБ-Спорт".

41-летний Де Дзерби сейчас возглавляет "Сассуоло". Его контракт с клубом истекает ближайшим летом.

Тедеско покинет "Спартак" по окончании сезона. Он решил не продлевать соглашение, срок которого заканчивается в июне.

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