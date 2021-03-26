Арустамян посоветовал "Спартаку" кандидатуру итальянского тренера
Фото AFP / VINCENZO PINTO
Журналист, комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, кого бы он хотел видеть на посту главного тренера "Спартака" после ухода Доменико Тедеско.
"Кто может заменить Тедеско? Если в "Спартак" придёт Де Дзерби, то это будет топ. Ведь он считается одним из лучших тренеров Италии и Европы", - цитирует Арустамяна "РБ-Спорт".
41-летний Де Дзерби сейчас возглавляет "Сассуоло". Его контракт с клубом истекает ближайшим летом.
Тедеско покинет "Спартак" по окончании сезона. Он решил не продлевать соглашение, срок которого заканчивается в июне.
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|26
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|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17