Арустамян раскрыл новые подробности перехода Кокорина в "Фиорентину"

Ещё один авторитетный источник анонсировал трансфер нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".

По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, клубы согласовали сделку и ждали согласия от самого футболиста. 29-летний форвард одобрил переход и на днях (скорее всего, в пятницу) отправится в Италию для подписания контракта.

Ранее "РБ-Спорт" сообщал, что "красно-белые" выручат от трансфера Кокорина 3,5 миллиона евро, а также получат процент от его перепродажи.

Сам россиянин согласился на уменьшение зарплаты с 3 до 2 миллионов евро ради перехода в "Фиорентину". Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

Кокорин выступал за "Спартак" с августа, сыграл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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