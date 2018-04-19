Арустамян раскрыл подробности интереса "Наполи" к Головину

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян раскрыл подробности интереса "Наполи" к хавбеку ЦСКА Александру Головину.

"К Головину есть довольно серьёзный интерес "Наполи". Итальянский суперклуб проявляет большое внимание к игроку. На прошлой неделе агенты, посредники этой сделки, были в Италии и разговаривали с "Наполи" о возможном предложении, которое поступит летом в ЦСКА. Главная проблема "Наполи", обсуждавшаяся на встрече - то, что Головин является легионером для итальянского футбола. В Италии очень жёсткий лимит на футболистов не из ЕС, и это серьёзная помеха на пути Головина в "Наполи". Но сам факт того, что работа уже ведётся, есть встречи агентов и руководства "Наполи", подтверждает интерес итальянского клуба к приобретению Александра. Понятно, что сумма будет не 8 миллионов евро, как было год назад от "Арсенала", а в два раза больше - это минимум, на что рассчитывает ЦСКА. А то и более внушительная цифра" - сказал Арустамян.

Также ранее сообщалось, что помимо "Наполи" на Головина нацелились "Брайтон" и дортмундская "Боруссия". | http://soccernews.ru