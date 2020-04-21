Арустамян рассказал, что Кокорин точно не окажется в "Спартаке"

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Арустамян рассказал, что Кокорин точно не окажется в "Спартаке"

Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что нападающий "Сочи" Александр Кокорин, вряд ли может в "Спартак". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".  

Отметим, что сам футболист против того, чтобы выступать за красно-белых.

"Не думаю, что Кокорин окажется в "Спартаке". Он сам к этому не расположен. Из разговора с ним - идея со "Спартаком" и ЦСКА у него не вызвала энтузиазма. Он больше говорил про условное "Динамо". То же самое касается "Зенита". Если мы говорим про Россию - то скорее он останется в "Сочи", - сказал Арустамян.

Контракт футболиста с "Сочи" рассчитан до мая 2020 года. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован итальянский клуб.

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