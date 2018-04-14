Арустамян рассказал, что помешало переходу Маноласа в "Зенит"
Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что помешало переходу защитника "Ромы" Костаса Маноласа в "Зенит" летом прошлого года.
"Клубы согласовали трансфер, около 25 миллионов евро. Сам грек подписал предварительный контракт, все были готовы, что он станет игроком "Зенита". Но сначала он пропустил один медосмотр по причине того, что у него были дела на родине в Греции, а затем Манолас посчитал, что должен получать зарплату только в евро. Представители "Зенита" долго пытались объяснить ему, что это невозможно по российским законам - он будет получать зарплату в рублях, а далее конвертировать в валюту. Но грек был настойчив - только зарплата в евро. В итоге этого не случилось, Манолас передумал и остался в "Роме" - сказал Арустамян.
Напомним, что в декабре 26-летний Манолас продлил контракт с "Ромой" до 2022 года с суммой отступных в размере 37 миллионов евро.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Ромы". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Московское дерби: "Локомотив" ожидает тяжелый поединок с "Динамо"
-
Официально: Нико Ковач возглавит "Баварию"
-
В полуфиналах Лиги Чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", "Ливерпуль" встретится с "Ромой"
-
В полуфиналах Лиги Европы "Арсенал" сыграет с "Атлетико", "Марсель" встретится с "Зальцбургом"
-
Два камбэка из четырех, достойный вылет ЦСКА и другие итоги 1/4 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"
-
Салихамиджич прокомментировал ситуацию с продлением контрактов с Роббеном и Рибери
-
Хайнкес: "Надеюсь, в матчах с "Баварией" у Роналду будет не лучший день"
-
Салах: " Я люблю болельщиков "Ромы", а они любят меня"
-
Неймар рассказал, когда вернётся в строй
-
Гвардиола считает, что чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена
-
Мутко прокомментировал возможное продление контракта с Черчесовым
-
"Пасуш де Феррейра" – "Брага" - 1:5 (обзор)
-
"Хераклес" – "АЗ Алкмар" - 0:3 (обзор)
-
Клубы АПЛ отказались от использования системы видеоповторов в следующем сезоне
-
Арустамян рассказал, что помешало переходу Маноласа в "Зенит"
-
СМИ узнали, сколько "Манчестер Юнайтед" платит Фергюсону
-
Экс-защитник "Ливерпуля" Уорнок анонсировал завершение карьеры
-
"Брага" уничтожила "Пасуш де Феррейру"
-
Московское дерби: "Локомотив" ожидает тяжелый поединок с "Динамо"
-
"Жирона" – "Бетис" - 0:1 (обзор)
-
"Анжер" - "Ницца" - 1:1 (обзор)
-
"Вольфсбург" – "Аугсбург" - 0:0 (обзор)
-
Эль-Ненни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
"Бетис" в гостях одолел "Жирону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|31
|77
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|31
|59
|6
|Милан
|31
|52
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Сампдория
|31
|48
|9
|Аталанта
|31
|48
|10
|Торино
|31
|45
|11
|Болонья
|31
|35
|12
|Дженоа
|31
|35
|13
|Удинезе
|31
|33
|14
|Сассуоло
|31
|30
|15
|Кьево
|31
|29
|16
|Кальяри
|31
|29
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|31
|27
|19
|Хеллас Верона
|31
|25
|20
|Беневенто
|31
|13