Арустамян рассказал о несостоявшемся обмене Кокорина на Смолова

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Арустамян рассказал о несостоявшемся обмене Кокорина на Смолова

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о несостоявшемся обмене нападающего "Зенита" Александра Кокорина на форварда "Краснодара" Фёдора Смолова.

"Говорят, и я в этом не сомневаюсь, ещё в начале июня был вариант, при котором Кокорин мог покинуть "Зенит". Будто бы сам Сергей Галицкий изъявил желание пригласить Кокорина. Тогда как раз была актуальна тема трансфера Смолова. И "Краснодар" предложил вариант с обменом Смолова на Кокорина. Даже обсуждался вариант, при котором "Зенит" ещё и должен был доплатить. Однако Сергей Фурсенко, только-только вернувшийся в "Зенит", категорически запретил спортивному департаменту рассматривать вариант с уходом Кокорина. Именно Сергей Фурсенко, поговорив с Кокориным, убедил всех в клубе, что на Кокорина надо делать ставку. Естественно, такой же посыл был адресован и Роберто Манчини, который взялся за то, чтобы игру Кокорина изменить. Сейчас Кокорин лучший футболист страны. А в "Краснодаре" очень жалеют, что буквально на несколько дней не успели, дабы оформить обмен Кокорина на Смолова" - сказал Арустамян.

В этом сезоне 26-летний Кокорин сыграл за "Зенит" 18 матчей, забил 15 голов и сделал 4 результативных передачи.

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