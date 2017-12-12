Арустамян рассказал о трансферных целях "Спартака"

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Арустамян рассказал о трансферных целях "Спартака"

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о трансферных целях московского "Спартака" на зимнее межсезонье.

По его словам, "красно-белые" хотят купить в январе защитника "Нюрнберга" Эдуарда Левена и хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука.

Стоит отметить, что оба футболиста пока не заинтересованы в смене клубной прописки, поэтому "Спартаку" будет непросто убедить их перебраться на "Открытие Арену".

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