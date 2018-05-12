Арустамян рассказал о трансферных планах "Спартака"

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, кого хочет купить "Спартак" в летнее трансферное окно.

"Понятно, что "Спартак" будет искать российских футболистов. Минимум два игрока с российским паспортом команду пополнят. Разброс большой: начиная от Емельянова из "Урала" и заканчивая мечтой забрать Ташаева из "Динамо". Приоритет - молодые футболисты, способные команду обновить и освежить. "Спартак" очень активен и на европейском рынке. Скауты уже несколько месяцев смотрят игроков, в том числе по традиции в Италии. Но есть ещё рынки - Германия, Голландия, Бельгия, которые могут дать интересных футболистов за достаточно небольшие деньги. Главная позиция усиления в обороне - это центральный защитник. Я не верю в разговоры, что "Спартак" выкупает Максимовича. Насколько мне известно, игрок сильно разочаровал руководство и тренерский штаб. Будет поиск другого защитника высокого уровня в Европе. Думает "Спартак" и об усилении центра поля. Прошлым летом клуб проявлял активный интерес к хавбеку "Фиорентины" Баделю. У него заканчивается контракт, и "Спартак" размышляет над тем, стоит ли вступать в переговоры, усилит ли он состав" - сказал Арустамян.

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