Арустамян рассказал о трансферных планах "Спартака"

Теги спартак москва

Арустамян рассказал о трансферных планах "Спартака"

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, кого хочет купить "Спартак" в летнее трансферное окно.

"Понятно, что "Спартак" будет искать российских футболистов. Минимум два игрока с российским паспортом команду пополнят. Разброс большой: начиная от Емельянова из "Урала" и заканчивая мечтой забрать Ташаева из "Динамо". Приоритет - молодые футболисты, способные команду обновить и освежить. "Спартак" очень активен и на европейском рынке. Скауты уже несколько месяцев смотрят игроков, в том числе по традиции в Италии. Но есть ещё рынки - Германия, Голландия, Бельгия, которые могут дать интересных футболистов за достаточно небольшие деньги. Главная позиция усиления в обороне - это центральный защитник. Я не верю в разговоры, что "Спартак" выкупает Максимовича. Насколько мне известно, игрок сильно разочаровал руководство и тренерский штаб. Будет поиск другого защитника высокого уровня в Европе. Думает "Спартак" и об усилении центра поля. Прошлым летом клуб проявлял активный интерес к хавбеку "Фиорентины" Баделю. У него заканчивается контракт, и "Спартак" размышляет над тем, стоит ли вступать в переговоры, усилит ли он состав" - сказал Арустамян.

Не пропустите: Вратаря "Спартака" ждет операция в Италии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов