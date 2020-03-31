Арустамян рассказал о вариантах возобновления сезона РПЛ

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Арустамян рассказал о вариантах возобновления сезона РПЛ

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян выяснил, какие сейчас рассматриваются сценарии возобновления чемпионата России.

"Насколько мне известно, сейчас всё громче и громче внутри РПЛ обсуждается дата 30 мая (последний уик-энд мая). Это сейчас выглядит, как оптимистичный сценарий. Именно такие консультации на данный момент ведутся в РПЛ и РФС. Но также есть версия, что футбол в России возобновится только после 1 июня и этот сценарий тоже выглядит как вполне реалистичный. Такой вариант также на днях обсуждался между футбольными структурами и клубами.

Суббота 30 мая - сейчас рабочий и оптимистичный вариант возобновления и пока самая реальная опция, хотя возможно что турнир возобновится уже после 1 июня. Рассчитывать на более ранние сроки можно с большим натягом, в это практически не верится. 1 апреля состоится большая видеоконференция УЕФА. Главный вопрос - календари. Думаю, примерно завтра стоит ждать официальных новостей и от РФС / РПЛ", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Напомним, что пока российская Премьер-лига официально приостановлена до 10 апреля. В чемпионате осталось провести восемь туров.

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