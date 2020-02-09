Арустамян рассказал, почему не состоялся переход Ал. Миранчука в "Милан"



Журналист Нобель Арустамян заявил, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук мог перейти в "Милан" в зимнее трансферное окно.

"У Миранчука действительно было предложение об аренде с правом выкупа от "Милана". Знаю об этом из очень достоверных источников. Но оно поступило в последний момент, когда итальянский клуб получил деньги от продажи Кшиштофа Пионтека в "Герту". У "россонери" было три варианта для усиления, и Миранчук находился в этом списке не под первым номером, а под вторым или третьим.

Когда другие кандидаты сорвались, они обратились к Алексею. Однако у "Локомотива" было слишком мало времени, чтобы продать футболиста. Вести переговоры "по жаре", когда до закрытия трансферного окна в Европе остается несколько часов, бессмысленно. Впереди у клуба вся весна, а цена на Миранчука не должна упасть", - приводит слова Арустамяна "Р-Спорт".

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 21 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Ювентус" продолжает интересоваться Миранчуком. | http://soccernews.ru