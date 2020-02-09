Арустамян рассказал, почему не состоялся переход Ал. Миранчука в "Милан"
Журналист Нобель Арустамян заявил, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук мог перейти в "Милан" в зимнее трансферное окно.
"У Миранчука действительно было предложение об аренде с правом выкупа от "Милана". Знаю об этом из очень достоверных источников. Но оно поступило в последний момент, когда итальянский клуб получил деньги от продажи Кшиштофа Пионтека в "Герту". У "россонери" было три варианта для усиления, и Миранчук находился в этом списке не под первым номером, а под вторым или третьим.
Когда другие кандидаты сорвались, они обратились к Алексею. Однако у "Локомотива" было слишком мало времени, чтобы продать футболиста. Вести переговоры "по жаре", когда до закрытия трансферного окна в Европе остается несколько часов, бессмысленно. Впереди у клуба вся весна, а цена на Миранчука не должна упасть", - приводит слова Арустамяна "Р-Спорт".
В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 21 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|22
|32
|9
|Парма
|22
|32
|10
|Милан
|22
|32
|11
|Наполи
|22
|30
|12
|Торино
|23
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15