Арустамян: "Рубин" хочет избавиться от Сонга, М'Вила и Лестьенна"



Комментатор Нобель Арустамян заявил, что "Рубин" может собирается продать высокооплачиваемых футболистов.

"Прошлое руководство "Рубина" немного усугубило финансовую ситуацию в клубе, поэтому нынешнее пытается с ситуацией разобраться. Клуб хочет избавиться от футболистов, которые получают огромные зарплаты, - это Сонг, М'Вила, Лестьенн.

Кроме того клуб будет по мере возможности продавать футболистов. "Рубин" уже принял для себя решение и готов отпустить Эльмира Набиуллина, к которому серьёзный интерес проявляет "Зенит", за 6 миллионов евро. Такая сумма "Рубин" устроит", - приводят слова Арустамяна российские СМИ.

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