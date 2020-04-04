Арустамян считает, что Шюррле покинет "Спартак"

Известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян поделился мыслями о перспективах полузащитника Андре Шюррле в составе московского "Спартака".

"Мне кажется, "Спартак" точно не продлит [аренду] Шюррле. Тут точно можно сказать, что "красно-белые" им недовольны. Он играет плохо, если вообще играет. Наверняка он и его агент ищут какие-то варианты в Германии. Я читал, что Шюррле - специфический по характеру человек. Например, он вегетарианец. Это нормально, ничего не имею против, просто для футболиста странно. Он даже говорил, что планирует завершить карьеру летом. То есть он не планирует долго играть в футбол", - сказал Арустамян.

Напомним, что прошлым летом "Спартак" арендовал именитого немца у дортмундской "Боруссии" до конца сезона 2019/20.

В составе "народной команды" Шюррле провёл 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Сегодня появилась информация, что 29-летний футболист может оказаться в "Бешикташе".

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