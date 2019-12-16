Арустамян: "Слуцкий должен стать главным в "Рубине"

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал новости о том, что Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин".

Ранее клуб опубликовал кресло-качалку в твиттере после отставки Шаронова.

"Клуб уже несколько недель активно убеждает возглавить команду Леонида Слуцкого. Первые переговоры не увенчались успехом. Как только Слуцкий ушел из "Витесса" - на связь выходил главный управленец Рубина Рустем Сайманов, но ничего не вышло. Неделю назад, когда я записывал программу "Инсайдеры" с Леонидом Викторовичем, я у него спросил о «Рубине», но Слуцкий тактично промолчал на сей счет", - написал Арустамян.

Комментатор также отметил, что российский специалист в последнее время внимательно изучал состояние казанского клуба, а так обращался к знакомым скаутам составить досье на нынешний состав "Рубина".

После 19 туров чемпионата России "Рубин" занимает 13 место турнирной таблицы.

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