Арустамян: "Смолов не перейдёт в "Спартак", он окажется в "Зените", если уйдёт Дзюба"

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Арустамян: "Смолов не перейдёт в "Спартак", он окажется в "Зените", если уйдёт Дзюба"

Известный российский инсайдер Нобель Арустамян пояснил, почему форвард "Краснодара" Фёдор Смолов не перейдёт в "Спартак", и каковы шансы на трансфер футболиста в "Зенит".

"Заинтересованность руководства "Спартака" в Смолове исторически была всегда, но никаких официальных переговоров с "Краснодаром" этим летом не было. Так что Смолова в "Спартаке" не будет. Подчеркну, предсказывать будущее не может никто, но в данный момент "Спартак" даже не рассматривает Фёдора как возможный трансфер, а Массимо Каррера вообще не считает позицию форварда проблемной в команде. Смолов ему просто не нужен. Гораздо важнее Каррере игрок в середину поля или в группу атаки, но не нападающий.

Вопрос о Смолове в "Зените" - куда более реальный. Сразу скажу об одном нюансе. Половина трансферного окна приходится на время, когда чемпионат уже идёт. В Италии, Англии, Испании на него попадает всего пара туров, в России - шесть. Если условный Манчини увидит проблемы в атаке своей команды, у него будет ещё целый месяц на усиление. Чтобы купить Смолова, "Зенит" прежде должен избавиться от кого-то из своих форвардов. А как это сделать? Допускаю, что Фёдор окажется в "Зените", если уйдёт Дзюба. Вариантов, куда может перейти Артём, немного, да и сам он "Зенит" покидать не торопится. Не представляю, кто сможет удовлетворить все запросы Артёма - и спортивные, и финансовые. Так что минимальные шансы на трансфер Смолова у "Зенита" остаются, он ещё возможен. Но слишком многое должно ради этого сойтись. "Краснодар" хочет только Кокорина и деньги в обмен на Смолова, но Александра не отдаёт "Зенит". Пока есть Дзюба, выкупить Смолова "Зенит" тоже не может: в команде просто будет перебор форвардов" - сказал Арустамян

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